Kane-Zukunft: Hoeneß warnt vor Saudi-Millionen

Aktuell befindet sich Harry Kane auf Rekordkurs. Der englische Torjäger könnte den Torrekord von Robert Lewandowski (41 Tore in der Saison 2020/21) in der Bundesliga knacken. Bei sieben ausstehenden Partien stehen 31 Treffer für Kane im deutschen Oberhaus zu Buche. Dass die Bayern gerne langfristig auf den Torriecher und alles Weitere, was Kane mitbringt, bauen würden, ist bekannt.

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Bei der Frage, ob der 32-Jährige über 2027 hinaus an der Säbener Straße verweilt, ist sich Uli Hoeneß nicht zu 100 Prozent sicher. Im ‚kicker‘-Interview betont der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters: „Was ich höre und spüre: dass er und seine Familie sich hier extrem wohlfühlen.“ Anschließend schränkt er jedoch vielsagend ein: „Man weiß nie, wenn ein Saudi kommt und das dicke Geld auf den Tisch legt.“

An einen Verkauf denkt Hoeneß aber nicht. Dass Kane nicht per festgeschriebener Ablösesumme in seinem Kontrakt gewechselt ist, sieht er zudem als Treuebekenntnis: „Er hat seine Ausstiegsklausel nicht wahrgenommen, das heißt schonmal, dass er auf jeden Fall bis Sommer 2027 hier unter Vertrag ist.“ Ende Januar lief der Passus aus, ab sofort müssten interessierte Vereine mit Bayern verhandeln.

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Kane inzwischen 250 Millionen wert

Vor einigen Tagen lobpreiste Hoeneß den Stürmerstar bereits mit den Worten: „Viele dachten: 100 Millionen, die sind ja wahnsinnig. Ich übrigens auch. Heute würde ich ihn für 150 Millionen kaufen.“ Beim ‚kicker‘ legt die selten um Worte verlegene Managerlegende sogar noch einen obendrauf: „Schauen Sie mal, der Alexander Isak von Liverpool, der hat 150 Millionen Euro gekostet. Wenn der 150 wert ist, ist Harry 250 Millionen Euro wert.“

Zunächst wollen die Münchner aber die Vertragslaufzeit mit Kane ausdehnen. Das für Kane 2023 investierte Geld hat sich auf allen Ebenen gelohnt. Und diese Investition soll möglichst langfristig ausgekostet werden. Trotz Gerüchten über ein Interesse des FC Barcelona oder Avancen aus Saudi-Arabien stehen die Chancen wohl nicht schlecht für den FCB, Kane nochmal länger an den Verein zu binden.

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Wo seht ihr Harry Kane in der Zukunft? Langfristig beim FC Bayern Rückkehr nach England Großer Deal in Saudi-Arabien Abenteuer in der MLS Frühes Karriereende Andere Option in Europa Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Vertragsgespräche im Sommer

Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen ließ Anfang des Monats verlauten: „Wir werden die Zukunft ganz ruhig vor der nächsten Saison besprechen. Wir sind sehr zufrieden mit ihm.“ Im Spätsommer könnte es also schon konkreter werden. Zuvor wird Kane mit der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika am großen Coup schrauben.

„Er kann auf diesem Niveau mindestens noch drei, vier Jahre spielen“, gibt Hoeneß beim Fachmagazin zu Protokoll. „Er ist ein perfekter Profi, der seinen Körper pflegt. Er ist immer bei der Reha, bei den Physios“, gerät der 74-Jährige ins Schwärmen. Sollte er besagte drei, vier Jahre beim FC Bayern verbringen, könnten definitiv noch weitere Rekorde wackeln.