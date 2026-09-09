Überraschende Namen: Ancelotti krempelt Brasilien um

Carlo Ancelotti treibt den großen Umbruch in der brasilianischen Nationalmannschaft mit Nachdruck voran. Das verrät ein Blick auf die erste Kadernominierung des Seleçao-Coaches nach der WM. Auf der am heutigen Mittwochabend vom Verband veröffentlichten Spielerliste für die kommenden Testspiele gegen Australien (25. und 29. September) und Indien (3. Oktober) finden sich einige Neulinge.

Unter der Anzeige geht's weiter

26 CONVOCADOS! 🇧🇷



A Seleção está pronta para novos desafios: dois jogos contra a Austrália e o primeiro confronto da história contra a Índia.



25/09 | Austrália

29/09 | Austrália

03/10 | Índia



ISSO É BRASIL! 🇧🇷#BateNoPeito pic.twitter.com/Yht5SuOHjr — brasil (@CBF_Futebol) September 9, 2026

Ancelotti hat zahlreiche junge Spieler oder solche mit wenig bis gar keiner Länderspielerfahrung einberufen. Zu den neuen Gesichtern gehören beispielsweise der große Hoffnungsträger Gabriel Bontempo (21/ FC Santos) und viele andere junge Profis, die in der brasilianischen Heimat aktiv sind. Darunter drei Spieler von Corinthians, zwei von Flamengo sowie Spieler von Coritiba, Botafogo und Cruzeiro. Aber auch die Top-Youngster Estêvão (19/FC Chelsea) und Endrick (20/Real Madrid) gehören zur Auswahl.