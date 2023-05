Schlägt der KSC in Hannover zu?

Beim Karlsruher SC sehen die Verantwortlichen Nachbesserungsbedarf in der Defensive. Wie die Online-Regionalzeitung ‚ka-news‘ berichtet, steht mit Jannik Dehm ein Rechtsverteidiger auf dem Zettel des Zweitligisten. Der Vertrag des 27-Jährigen beim Ligarivalen Hannover 96 läuft im Sommer aus, folglich ist der Rechtsfuß ablösefrei auf dem Markt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ebenfalls in Karlsruhe gehandelt, aber ein weniger heißes Thema ist laut ‚ka-news‘ Defensivallrounder Maximilian Rohr (27). Der sowohl in der Abwehrzentrale als auch auf der Sechs einsetzbare 1,93-Mann ist aktuell vom Hamburger SV an den SC Paderborn ausgeliehen. Die Ostwestfalen würden Rohr gerne halten – keine gute Ausgangslage für den KSC.

Lese-Tipp

Auch Werder interessiert: Kaufmann muss sich entscheiden