Markus Krösche ist den Fragen über einen möglichen Blitz-Abschied von Eintracht Frankfurt ausgewichen. Nach dem bitteren 3:3-Remis gegen Union Berlin sagte der Sportvorstand: „Wir sprechen heute über Fußball. Das ist das Wichtigste. Und wir werden auch nächste Woche über Fußball sprechen. Von daher lasst es uns beim Fußball belassen.“ Ein TV-Interview bei ‚Sky‘ sagte der 45-Jährige ab.

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Am heutigen Samstagmorgen hatte die ‚Bild‘ berichtet, dass die Amtszeit von Krösche bei der Eintracht trotz eines bis 2028 datierten Vertrags schon im September zu Ende gehen könnte. Laut der Boulevardzeitung trifft sich der Aufsichtsrat der Hessen am Mittwoch und bespricht dabei unter anderem, wie „ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit eingeläutet werden könnte.“