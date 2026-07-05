Bericht: VfB-Flirt Celik vor der Unterschrift

Zeki Celik (29) schwört der AS Rom die Treue. Fabrizio Romano berichtet von einer Einigung zwischen Spieler und Klub. Den neuen Vertrag dürfte der Rechtsverteidiger also zeitnah unterschreiben.

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Aktuell ist Celik auf dem Papier vereinslos, sein Rom-Kontrakt lief vor wenigen Tagen aus. Ein Schnäppchen witterten unter anderem der VfB Stuttgart sowie Galatasaray. Übrigens: Auch Paulo Dybala (32) steht in der italienischen Hauptstadt vor einer Verlängerung.