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Serie A

Bericht: VfB-Flirt Celik vor der Unterschrift

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Zeki Celik setzt zur Grätsche an @Maxppp

Zeki Celik (29) schwört der AS Rom die Treue. Fabrizio Romano berichtet von einer Einigung zwischen Spieler und Klub. Den neuen Vertrag dürfte der Rechtsverteidiger also zeitnah unterschreiben.

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Aktuell ist Celik auf dem Papier vereinslos, sein Rom-Kontrakt lief vor wenigen Tagen aus. Ein Schnäppchen witterten unter anderem der VfB Stuttgart sowie Galatasaray. Übrigens: Auch Paulo Dybala (32) steht in der italienischen Hauptstadt vor einer Verlängerung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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