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2. Bundesliga

Nürnberg findet Telalovic-Abnehmer

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Semir Telalovic bejubelt einen Treffer für Arminia Bielefeld @Maxppp

Für Semir Telalovic geht es in der kommenden Saison in der dritten Liga weiter. Die einjährige Leihe des Angreifers vom 1. FC Nürnberg zu Rot-Weiss Essen steht nach Informationen der ‚Bild‘ unmittelbar vor dem Abschluss. Am heutigen FCN-Training habe der 26-Jährige schon nicht mehr teilgenommen, um sich dem Medizincheck bei RWE zu unterziehen.

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Telalovic war vor einem Jahr für 300.000 Euro vom SSV Ulm nach Nürnberg gewechselt, die vergangene Rückrunde verbrachte er bereits leihweise bei Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen ließen im Anschluss die Kaufoption in Höhe von 850.000 Euro verstreichen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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