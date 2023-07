Gegen Bayern: City verzichtet auf Walker

Am Mittwoch treffen Manchester City und der FC Bayern in einem Freundschaftsspiel aufeinander, das Münchner Transferziel Kyle Walker wird dann aber offenbar nicht auf dem Rasen stehen. ‚Sky‘ zufolge werden die Skyblues den 33-Jährigen in der Partie gegen die Münchner nicht einsetzten, der Rekordmeister sei darüber informiert.

City und Bayern sind derzeit auf Asientour und treffen am Mittwoch (12:30 Uhr) in Tokio aufeinander. Im Rahmen des Aufenthalts sollen die Transfergespräche um Walker fortgeführt und im besten Fall erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Eine unnötige Verletzung des Rechtsverteidigers möchte man offenbar verhindern.

