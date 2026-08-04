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Serie A

Neuer Verein für Ex-Frankfurter Sow

von Dominik Schneider - Quelle: Sky Sports
Djibril Sow (l.) im Trikot des FC Sevilla @Maxppp

Djibril Sow schreibt zeitnah ein neues Kapitel in seiner Karriere. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, wechselt der 29-jährige Mittelfeldspieler vom FC Sevilla zum FC Genua. Beim Serie A-Klub erhält der Nationalspieler der Schweiz einen Vertrag bis 2030.

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In Sevilla spielte Sow drei Jahre. Davor ging er in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt sowie in der Super League für die BSC Young Boys seinem Beruf nach. Medizincheck und Vertragsunterschrift erfolgen dem Bericht zufolge in Kürze.

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