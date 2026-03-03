Goretzkas Wunschklub enthüllt?

Wenn ein Spieler wie Leon Goretzka ablösefrei auf den Markt kommt, sind die Topklubs nicht weit. Der 31-Jährige verlässt den FC Bayern im Sommer nach acht erfolgreichen Jahren und kann sich seine nächste Destination mehr oder weniger aussuchen. Neben Bayer Leverkusen und allen Topklubs aus der italienischen Serie A weist allen voran die Premier League einen großen Interessentenkreis vor.

Schon im Winter hatte sich der FC Arsenal dort nach einem Transfer von Goretzka erkundigt, der deutsche Nationalspieler erteilte aber eine Absage und wollte in München bleiben. Laut ‚Bild‘-Chefreporter Christian Falk sieht die Situation jetzt aber anders aus. Ein Wechsel zu den Gunners sei eine wahrscheinliche Option, sollte Arsenal ein Angebot unterbreiten. Das Team von Mikel Arteta ist intensiv auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler, Goretzka passt genau ins Profil.

Zwar sei auch Tottenham interessiert an Goretzka, der Mittelfeldspieler wolle aber auch im kommenden Jahr in der Champions League spielen. Davon sind die abstiegsbedrohten Spurs im Moment weit entfernt. Konkurrenten für Arsenal sind da eher noch der FC Liverpool oder Atlético Madrid.