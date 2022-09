Barças Sonderklausel für die Leihspieler

Der FC Barcelona macht mal wieder Gebrauch von der sogenannten „Angstklausel“. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ dürfen die von Barça verliehenen Spieler Nico González (20) und Ez Abde (20) in der laufenden Saison nicht gegen die Katalanen spielen. Bei Erstgenanntem soll sich jedoch ein Fehler in den Kontrakt eingeschlichenen haben, der dazu führt, dass der Spanier zwar nicht in der Liga und der Supercopa gegen die Blaugrana auflaufen darf, aber in der Copa del Rey einsetzberechtigt wäre.

Umgehen könnten die Leihvereine FC Valencia und CA Osasuna diese Klauseln, indem sie eine vorher festgelegte Summe nach Barcelona überweisen. Àlex Collado (23), an den FC Elche verliehen, hat eine solche Klausel hingegen nicht im Kontrakt verankert.