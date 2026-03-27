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Internationale Freundschaftsspiele

So startet Deutschland gegen die Schweiz

Für die deutsche Nationalmannschaft startet das WM-Jahr mit einem Freundschaftsspiel gegen die Schweiz. Folgende Anfangself schickt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den Rasen.

von Julian Jasch
Leon Goretzka und Julian Nagelsmann @Maxppp
Schweiz 3-4 Deutschland

Im ersten Testspiel der aktuellen Länderspielphase trifft die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Freitagabend in Basel auf die Schweiz. Für das DFB-Team kommt es darauf an, mit einem überzeugenden Auftritt den Countdown für die diesjährige WM einzuläuten.

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Zahlreiche Startelf-Entscheidungen hatte Julian Nagelsmann auf der gestrigen Pressekonferenz schon angekündigt. Für Überraschungen sorgt der Bundestrainer nicht.

Die DFB-Aufstellung

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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