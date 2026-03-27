So startet Deutschland gegen die Schweiz

Im ersten Testspiel der aktuellen Länderspielphase trifft die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Freitagabend in Basel auf die Schweiz. Für das DFB-Team kommt es darauf an, mit einem überzeugenden Auftritt den Countdown für die diesjährige WM einzuläuten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zahlreiche Startelf-Entscheidungen hatte Julian Nagelsmann auf der gestrigen Pressekonferenz schon angekündigt. Für Überraschungen sorgt der Bundestrainer nicht.

Die DFB-Aufstellung