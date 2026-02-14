Aston Villa droht UEFA-Strafe

Aston Villa droht eine erneute Sanktion durch den europäischen Fußballverband. Recherchen der ‚Times‘ zufolge muss der Premier League-Klub mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen, da er zum zweiten Mal in Folge gegen Finanzregeln der UEFA verstoßen hat. Konkret haben die Villans die Begrenzung der Mannschaftskosten nicht eingehalten. Sollte ein Verein mehr als 70 Prozent seiner Einnahmen für Spielergehälter, Transfers und Agenten ausgeben, wird dies sanktioniert.

Bereits im Sommer wurde der Klub aus Birmingham mit einer Geldstrafe von sechs Millionen Euro belegt, weil er die Grenze, die damals sogar noch bei 80 Prozent gelegen hatte, im Jahr 2024 überschritten hatte. Für das vergangene Jahr wurde die Grenze weiter herabgesenkt. Laut ‚Times‘ war abzusehen, dass der Tabellendritte der englischen Liga diese nicht einhalten können würde, obwohl der Klub die PSR-Regeln der Premier League einhalten wird. Das ist jedoch erheblich leichter, da der Verein umgerechnet 64 Millionen Euro, die er für den Verkauf der Frauenmannschaft an seine Muttergesellschaft erhalten hatte, als Einnahmen verbuchen kann. Eine solche quasi interne Verrechnung erkennt die UEFA jedoch nicht an.