Liverpool: Konaté über seine Zukunft

Ibrahima Konaté (23) hat sich in einem Interview zu seiner Zukunft beim FC Liverpool geäußert. Gegenüber ‚Eurosport‘ gibt der Innenverteidiger zu Protokoll: „Wenn man für Liverpool spielt, stellt sich die Frage: ‚Wo kann ich als nächstes hingehen‘. Und um in diesem Verein zu bleiben, muss man Leistung bringen.“

Seine Zukunft sieht der ehemalige Leipziger jedenfalls auch künftig an der Anfield Road: „Mein Ziel ist es, kurz- und langfristig Teil der Mannschaft zu sein und natürlich alle Titel zu gewinnen.“ Für die Reds stand der Franzose in der laufenden Premier League-Saison verletzungsbedingt erst achtmal auf dem Rasen. Sein Vertag in Liverpool ist noch bis zum Sommer 2026 datiert.

