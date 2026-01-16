Bericht: Wolfsburg schnappt sich 10-Millionen-Stürmer

Kento Shiogai (20) wechselt offenbar in die Bundesliga. ‚Sky‘ zufolge ist der Transfer des Mittelstürmers zum VfL Wolfsburg so gut wie in trockenen Tüchern. Lediglich Formalitäten stehen dem Deal noch im Wege.

Am morgigen Samstag (21 Uhr) trifft der Japaner noch mit der NEC Nijmegen auf NAC Breda, im Anschluss sollen dann der Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift erfolgen.

Die Wolfsburger machen dem Bericht zufolge von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, um den 1,80 Meter großen Rechtsfuß an Bord zu holen. Demnach fließen zehn Millionen Euro aus der Autostadt zum Eredivisie-Vertreter.

In der laufenden Spielzeit erzielte Shiogai neun Treffer in 14 Pflichtspielen. Bemerkenswert ist seine Quote in der Liga: Dort erzielte er sieben Tore, obwohl er lediglich 363 Minuten auf dem Feld stand – und nur einmal von Beginn an.