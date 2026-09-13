DFB: Klopp mit überraschender Torhüter-Entscheidung?

Oliver Baumann (36) könnte auch unter Jürgen Klopp zum Torhüterteam der deutschen Nationalmannschaft gehören. Gegenüber der ‚Bild‘ deutet der Oldie der TSG Hoffenheim eine mögliche Nominierung durch den neuen Bundestrainer in der kommenden Woche an: „Ja, ich hatte mit ihm Kontakt. Alles Weitere wird er am Donnerstag sagen. Alles andere wird man sehen, das soll er dann machen.“ Baumann gehört bereits seit vielen Jahren zum Kreis der Nationalmannschaft, kommt bisher allerdings erst auf 13 Einsätze.

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Im vergangenen Herbst hatte er den Posten der Nummer eins übernommen, wurde aber kurz vor der Weltmeisterschaft von Ex-Coach Julian Nagelsmann ausgebootet und durch Manuel Neuer (40) ersetzt. Bisher hieß es, dass Klopp vielen neuen und jungen Spielern eine Chance bieten möchte. Zuletzt machten Gerüchte um die möglichen Nominierungen von Loris Karius (33/Schalke 04), Jonas Urbig (23/Bayern München), Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Noah Atubolu (24/Eintracht Frankfurt) oder auch Diant Ramaj (24/FC Kopenhagen) die Runde. Baumann hatte seine weitere Bereitschaft jedoch ebenfalls immer wieder betont.