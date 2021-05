Medien: Bayer mit Interesse an St. Juste

Dank einer starken Saison findet sich Jeremiah St. Juste (24) vom FSV Mainz 05 scheinbar auf der Liste von Bayer Leverkusen wieder. Wie ‚Sport1‘ vermeldet, gilt der niederländische Innenverteidiger als heißer Kandidat auf einen Transfer zur Werkself. St. Juste soll eine Ausstiegsklausel besitzen, spekuliert wird über eine Ablösesumme zwischen 15 und 20 Millionen Euro.

Für die kommende Saison muss Sportdirektor Simon Rolfes einige Abgänge im Defensivbereich kompensieren. Neben dem feststehenden Karriereende von Lars und Sven Bender wird der auslaufende Vertrag von Aleksandar Dragovic nicht verlängert. Zusätzlich scheint die Zukunft von Jonathan Tah noch nicht geklärt. Bei einem lukrativen Angebot gilt er als Verkaufskandidat, so der TV-Sender.

Wechselwunsch bei Mainz hinterlegt

Bereits im Winter soll St. Juste mit den Offiziellen in Mainz gesprochen und seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Sein Vertrag ist noch bis 2023 gültig, demnach stehen die Rheinhessen nicht unter Zugzwang und können einen potenziellen Transfererlös frei verhandeln.

Gute Leistungen haben dem 1,86 Meter großen Abwehrspieler in der vergangenen Länderspielphase seine erste Nominierung für die Elftal eingebracht. Auf sein Debüt für die Nationalmannschaft der Niederlande wartet er aber noch. Bis auf zwei Spiele, die St. Juste verletzungsbedingt ausfiel, absolvierte er jede Partie der laufenden Bundesliga-Saison über die vollen 90 Minuten.

Alternatives Ziel: Premier League

Auch Vereine aus der Premier League zeigten in der Vergangenheit angeblich Interesse an St. Juste. Wenn die finanzkräftigen Klubs aus England in das Bieten einsteigen, könnte es für Leverkusen deutlich schwieriger werden, den flexiblen Defensiv-Allrounder unter Vertrag zu nehmen. Alles in allem verdichten sich die Anzeichen, dass der gebürtige Groninger die Mainzer im Sommer verlassen wird.