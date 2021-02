Gueye vor PSG-Abschied?

Idrissa Gueye könnte Paris St. Germain am heutigen Deadline Day noch verlassen. Der ‚L’Équipe‘ zufolge verhandelt PSG mit Newcastle United über eine Leihe des zentralen Mittelfeldspielers. Haken an der Sache: Gueye steht einem Abschied aus Paris zwar offen gegenüber, will aber angeblich nur zu einem Topklub wechseln. Newcastle ist aktuell Tabellen-15.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gueye war im Sommer 2019 für 30 Millionen Euro vom FC Everton in die französische Hauptstadt gewechselt. Unter Neu-Trainer Mauricio Pochettino kommt der 31-jährige Senegalese kaum noch zum Zug. Sein Vertrag bei PSG läuft bis 2023.