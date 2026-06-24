FC Bayern: Kane sendet Signale

Beim FC Bayern darf man Zuversicht versprühen, den 2027 auslaufenden Vertrag mit Harry Kane (32) in den kommenden Monaten verlängern zu können. Laut der ‚Sport Bild‘ hat die Spielerseite positive Signale gesendet, auch der Torjäger selbst möchte seinen Kontrakt bei den Münchnern ausdehnen. Offen sei derzeit insbesondere die neue Laufzeit.

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Zuletzt signalisierte Kane bereits dem FC Barcelona, dass er keinerlei Wechselabsichten hegt. Die Vertragsverhandlungen mit dem deutschen Rekordmeister wurden allerdings vorerst aufgeschoben. Kane hat den Bayern-Bossen der ‚Sport Bild‘ zufolge klargemacht, dass er sich zunächst voll und ganz auf die Weltmeisterschaft mit dem englischen Nationalteam konzentrieren will.