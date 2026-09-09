Cameron Puertas (28) hat einen neuen Verein gefunden. Der Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis von Al Qadsiah zu Al Wasl in die Vereinigten Arabischen Emirate.

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Puertas war 2024 von Union Saint-Gilloise für 15,3 Millionen Euro nach Saudi-Arabien gekommen. In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler an den SV Werder Bremen verliehen. Werder fand keine Eingung mit Al Qadsiah und nahm deshalb Abstand von einer Festverpflichtung.