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Offiziell SPL

Neuer Klub für Ex-Bremer Puertas

von Tom Steinmetzler
Cameron Puertas für Werder im Einsatz @Maxppp

Cameron Puertas (28) hat einen neuen Verein gefunden. Der Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis von Al Qadsiah zu Al Wasl in die Vereinigten Arabischen Emirate.

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Puertas war 2024 von Union Saint-Gilloise für 15,3 Millionen Euro nach Saudi-Arabien gekommen. In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler an den SV Werder Bremen verliehen. Werder fand keine Eingung mit Al Qadsiah und nahm deshalb Abstand von einer Festverpflichtung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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