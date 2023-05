Brentford verlängert mit Zanka

Der FC Brentford hat Zanka mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet. Wie der Klub verkündet, wird der Kontrakt des Innenverteidigers bis 2025 ausgedehnt. „Ich bin sehr glücklich, Zanka für weitere zwei Jahre bei uns zu haben“, freut sich Cheftrainer Thomas Frank über die Verlängerung.

„Zanka ist eine tolle Persönlichkeit“, fügt der Übungsleiter hinzu, „mit einer ausgezeichneten Präsenz auf dem Spielfeld und in der Umkleidekabine. Er ist sehr besonnen und versteht seine Rolle in der Mannschaft einzuordnen.“ Der 33-Jährige war 2021 ablösefrei von Fenerbahce zu Brentford gewechselt. In der laufenden Premier League-Saison stehen für den dänischen Nationalspieler 18 Einsätze zu Buche.

