Nach seinem Profidebüt beim FC Bayern könnte es für Tim Binder in die 2. Bundesliga gehen. Laut ‚Sky‘ und ‚ntv‘ beschäftigen sich in Eintracht Braunschweig, Dynamo Dresden und dem Karlsruher SC gleich drei Zweitligisten mit dem 19-Jährigen. Der Rechtsaußen hatte Ende Oktober beim 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg sein Debüt für den deutschen Rekordmeister gefeiert.

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Update (16:41 Uhr): Laut ‚transfermarkt.de‘ hat sich auch der eine oder andere Bundesligist nach Binder erkundigt.

Im September hatte Binder seinen Vertrag in München bis 2030 verlängert. Folglich kommt für den deutschen U20-Nationalspieler wohl nur eine Leihe infrage. Binder ist nach seinem Wechsel aus der Jugend des FC Augsburg seit 2019 in München und steht vor dem Durchbruch im Profifußball.

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Interessant: Laut der ‚Bild‘ stand Binder schon im Sommer vor einem Leihwechsel zu Dresden. Offen sei noch, ob die Bayern den flexiblen Flügelspieler im Winter überhaupt abgeben wollen. Zu seinen Zielen sagte Binder dem Boulevardblatt: „Bei Bayern will ich einfach weiter jeden Tag lernen und so viel spielen wie möglich – sei es bei den Amateuren oder bei den Profis. Das Wichtigste ist für mich aber, fit zu bleiben.“