Bayern lauert auf überraschenden Wintertransfer

Der FC Bayern findet anscheinend weiterhin Gefallen an Josh Acheampong (19). Nach Informationen des ‚Guardian‘ hat sich nichts daran geändert, dass sich die Münchner für den polyvalenten Abwehrspieler vom FC Chelsea interessieren.

Bereits im vergangenen Sommer war der deutsche Rekordmeister an dem großgewachsenen Rechtsfuß (1,90 Meter) dran, die Blues wollten ihn allerdings nicht abgeben. Und das ist dem Bericht zufolge auch heute noch so.

Nichtsdestotrotz denke der Bundesliga-Tabellenführer darüber nach, im Sommer, womöglich aber auch schon diesen Winter einen konkreten Vorstoß bei Acheampong zu wagen. Bei einer Verpflichtung könnten die Bayern, die zuletzt wieder von einigen Ausfällen heimgesucht wurden, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, immerhin kann Acheampong in der Defensive sämtliche Positionen bekleiden.

Auf den vertraglich bis 2029 gebundenen Engländer hat es nicht nur der FCB, sondern auch Crystal Palace abgesehen, das sich auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Manchester City abgewanderten Marc Guéhi (25) befindet. Die Chance auf regelmäßigere Spielanteile könnte Acheampong durchaus zu einem Tapetenwechsel bewegen. Die Frage ist, ob ihm diese von den Münchnern in Aussicht gestellt werden kann.