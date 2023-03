Nagelsmann-Assistent zu Brügge?

Nach seinem Aus beim FC Bayern strebt Dino Toppmöller offenbar einen Cheftrainerposten in Belgien an. Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, hat der Ex-Assistent von Julian Nagelsmann Sondierungsgespräche mit dem FC Brügge geführt. Beim derzeitigen Tabellenfünften der Jupiler Pro League steht aktuell Interimscoach Rik De Mil an der Seitenlinie. In Brügge will man nach der Saison eine langfristige Lösung auf der Trainerbank installieren.

Beim belgischen Topklub waren in der laufenden Spielzeit schon Carl Hoefkens sowie Ex-Fulham-Coach Scott Parker gescheitert. Während in der vergangenen Saison unter Ex-Trainer Alfred Schreuder noch die Meisterschaft gefeiert werden konnte, muss Brügge nun als Fünftplatzierter bei noch vier ausstehenden Spieltagen um den Einzug in die Playoffs kämpfen. Für Toppmöller wäre es das erste Engagement als Cheftrainer seit seinem Ende beim luxemburgischen Klub F91 Düdelingen im Sommer 2019. Sowohl in Leipzig als auch in München arbeitete er jeweils unter Nagelsmann als Co-Trainer.

