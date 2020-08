Gjasula jubelte über HSV-Interesse

Klaus Gjasula wird in der kommenden Saison die Raute auf der Brust tragen. Wie der 30-jährige Ex-Paderborner in einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ verrät, war er überglücklich über das Interesse des Hamburger SV. „Ich war in meinem Auto in der Waschanlage, als mich mein Berater anrief und darüber informierte, dass der HSV mich will. Da habe ich die Hand zur Faust geballt und ganz laut JAAAA geschrien. Ich ließ meine ganze Freude raus, denn der HSV ist ein geiler Klub“, so der defensive Mittelfeldspieler, „auf jeden Fall geht ein weiterer Wunsch, für den ich hart gearbeitet habe, in Erfüllung.“

Gjasula, der bei den Hanseaten einen Vertrag bis 2022 unterzeichnet hat, hat eine klare Vorstellung über sein Engagement beim HSV. „ Ich möchte als erfahrener Spieler vorangehen – ohne dabei alles an mich zu reißen -, den eingeschlagenen Weg des Vereins mitgehen und eine erfolgreiche Saison spielen.“ In der vergangenen Saison verzeichnete der Albaner 31 Einsätze für den SC Paderborn und erzielte zwei Tore. Besonders in den Fokus rückte er aufgrund seiner 17 gesammelten Gelben Karten, mit denen er einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellte