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Kommentar 30
Süper Lig

Sané sorgt für Eklat

von Dominik Sandler
Sane für Deutschland @Maxppp

Wieder einmal sorgt Leroy Sané für negative Schlagzeilen. Nach dem 4:0-Sieg gegen Konyaspor sagte der 30-Jährige zu einem sich nähernden Kameramann gut hörbar: „Fuck off with the camera, man“. Ob der Flügelspieler mit Konsequenzen rechnen muss, bleibt abzuwarten.

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In der Türkei fand die Szene durchaus medial Beachtung. Sie passt in das Bild, das der ehemalige deutsche Nationalspieler derzeit abgibt. Sané ist unzufrieden mit seiner Rolle als Ergänzungsspieler bei Galatasaray, ein Winter-Wechsel steht im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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