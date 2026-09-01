Der VfL Bochum verpflichtet Verstärkung für die Offensive. Vom KRC Genk wechselt Offensivspieler Jarne Steuckers (24) zum Zweitligisten. Bochum holt den Belgier per Leihe an Bord, auch eine Kaufoption ist Teil des Deals. Für Genk verbuchte der Linksfuß 33 Scorerpunkte (neun Tore, 24 Vorlagen) in 83 Pflichtspielen.

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VfL-Manager Simon Zoller erlkärt: „Jarne ist für uns ein Key-Player in der Offensive, den wir als Unterschiedsspieler sehen. Er hat eine enorme Flexibilität und kann alle Positionen in der Offensive bekleiden. Er bringt sehr guten Speed, ein ausgeprägtes Spielverständnis und eine hohe Qualität mit Ball mit. Besonders in engen Räumen und im letzten Drittel kann er Situationen erkennen und Lösungen finden, die unserem Spiel ein zusätzliches Element geben.“