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Valverde bestätigt Bilbao-Abschied

von Lukas Weinstock - Quelle: athletic-club.eus
1 min.
Ernesto Valverde @Maxppp

Ernesto Valverde wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Athletic Bilbao nicht verlängern. Das verkündete der spanische Übungsleiter in einer Video-Botschaft auf den vereinseigenen Kanälen. „Ich bin heute hier, um bekannt zu geben, dass ich in der nächsten Saison nicht mehr Cheftrainer von Athletic sein werde. Diese Entscheidung habe ich im Laufe der Zeit getroffen, sie mit dem Verein besprochen und möchte sie nun mit euch teilen“, sagt Valverde.

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Athletic Club
ℹ️ Ernesto Valverde anuncia que no será el entrenador del Athletic la próxima temporada.

"Es una decisión que he madurado desde hace tiempo y está hablada con el Club"

"Faltan diez partidos en los que tenemos mucho que ganar"

Queda pendiente una despedida a tu altura, mister.
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Damit endet sein drittes und womöglich letztes Engagement bei den Basken, die er bereits von 2003 bis 2005 und von 2013 bis 2017 trainiert hatte. Seit 2022 steht Valverde wieder für Bilbao an der Seitenlinie, im Sommer legt er sein Amt freiwillig nieder.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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