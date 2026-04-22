100 Transfer-Millionen für den SC Freiburg?

Der SC Freiburg könnte im Sommer gut und gerne 100 Millionen Euro an Ablösesummen einnehmen. Laut dem ‚kicker‘ kommen zwei große Verkäufe infrage. Ein dritter ist bereits in trockenen Tüchern.

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Noah Atubolu (23)

Der DFB-Keeper will im Sommer den nächsten Karriereschritt gehen, Freiburg ist darüber informiert und sondiert bereits den Torwartmarkt. Fährten bei Atubolu führten zuletzt zu Brighton & Hove Albion sowie dem AC Mailand. Mit den Italienern gab es laut dem ‚kicker‘ jüngst einen Austausch. Das Fachblatt nennt ein Jahr vor Vertragsende 20 Millionen Euro als realistische Ablöse für Atubolu.

Johan Manzambi (20)

Der dynamische und technisch starke Mittelfeldmotor präsentiert sich aktuell in Topform. ‚Sky‘ brachte zuletzt 30 Millionen Euro Ablöse ins Spiel, der ‚kicker‘ verdoppelt auf mögliche 60 Millionen für den Fall, dass Manzambi auch bei der WM überzeugt. Dort werden Klubs wie Bayer Leverkusen, die SSC Neapel oder auch noch potentere Kaliber wie Paris St. Germain den Schweizer genau unter die Lupe nehmen wollen.

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Merlin Röhl (23)

Röhl war so etwas wie Manzambis Vorgänger als Hoffnungsträger im SCF-Mittelfeld. Schon im vergangenen Sommer ging der Ex-DFB-Junior nach England zum FC Everton – per Leihe mit Kaufpflicht, die durch den gesicherten Klassenerhalt der Toffees jetzt greift. Laut dem ‚kicker‘ fließen nach der Leihgebühr von zwei Millionen Euro weitere 23 Millionen nach Freiburg. Und das, obwohl Röhl in Liverpool nur sporadisch zum Einsatz kommt.