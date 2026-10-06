FC: Sturm-Überraschung im Derby?

Der 1. FC Köln könnte auf die Verletzungsmisere unter den Stürmern mit einer Überraschung reagieren. Heute gaben die Rheinländer über Social Media bekannt, dass sich Kevin Ekweribe aus der eigenen Jugend bei den Profis im Training präsentiert. Der 18-jährige Torjäger könnte im Derby gegen Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 15:30 Uhr) in die Bresche springen.

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Heute im Training: Kevin Ekweribe von unseren Young Goats 👀 _ #effzeh https://t.co/ayA2KIXzzH — 1. FC Köln (@fckoeln) October 6, 2026

Ob Trainer René Wagner mit dem Youngster für die Begegnung in der Bundesliga plant oder ob Ekweribe erstmal nur als Trainingsgast zugegen war, geht aus dem Post der Kölner nicht hervor. In der laufenden Saison erzielte Ekweribe drei Tore in fünf Spielen für die U19. Außerdem durfte er bei einem Kurzeinsatz für die zweite Mannschaft erstmals in der Regionalliga West ran.