Neuer Vertrag für Gladbachs Naderi

Borussia Mönchengladbach hat den am Saisonende auslaufenden Kontrakt mit Ryan Naderi verlängert. Wie die Fohlen mitteilen, hat der 20-jährige Stürmer seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Das Arbeitspapier läuft bis 2027. NLZ-Direktor Mirko Sandmöller erläutert: „Ryan hat in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat ein spannendes Profil als Stürmer Nun gilt es, Ryans Entwicklung gemeinsam weitervoranzutreiben, damit er sich für die Lizenzmannschaft empfehlen kann.“

Naderi, der momentan mit einem Außenbandanriss im Sprunggelenk ausfällt, hat in dieser Saison elf Partien für Gladbachs Regionalliga-Mannschaft bestritten (vier Tore, zwei Assists). „Ich habe mich bei Borussia von Anfang an sehr wohlgefühlt. Umso schöner ist es, hier nun auch meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Dies ist ein weiterer Schritt auf meinem Weg, aber ganz sicher nicht der letzte. Ich habe noch viel vor“, kündigt Naderi an.