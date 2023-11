Bayern chancenlos? Davies-Berater reagiert

In Spanien wird derzeit fleißig über Alphonso Davies (23) geschrieben. Bayern Münchens pfeilschneller Linksverteidiger soll sich zuletzt immer weiter Real Madrid angenähert haben – sogar so weit, dass eine Verlängerung beim deutschen Rekordmeister für ihn mittlerweile nicht mehr in Frage kommt.

Sind die Münchner also schon zu diesem Zeitpunkt chancenlos? „Das trifft so nicht zu“, lässt sich Davies-Berater Nedal Huoseh, in den vergangenen Monaten recht redselig, von der Münchner ‚tz‘ zu den Berichten aus Spanien zitieren, „im Moment ist Phonzy bei Bayern München und dort liegt sein Fokus.“

Noch dürfte es zu früh sein, um Real zu einem Davies-Transfer zu gratulieren. Huosehs kurzes Statement ist allerdings weit entfernt von einem Wechsel-Dementi. Sein Klient spielt bei Bayern? Keine große Erkenntnis. Und dass Davies sich auf seinen aktuellen Arbeitgeber konzentriert, darf man von einem Profi erwarten. Was dann im nächsten Sommer passiert, ein Jahr vor dem Vertragsende, steht auf einem ganz anderen Blatt.