BVB: Verrücktes Tauschangebot für Nmecha

Newcastle United hat auf den letzten Metern des Sommertransferfensters eine Zusammenarbeit mit Felix Nmecha (25) ausgelotet. Der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ ist zu entnehmen, dass die Magpies mit einem konkreten Angebot bei Borussia Dortmund vorstellig worden.

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Der ungewöhnliche Vorschlag der Engländer sah vor, die Nmecha-Ablöse mit einem Verkauf von Nick Woltemade (24) zu verrechnen. Auf den verrückten Deal ließen sich die Dortmunder Verantwortlichen allerdings nicht ein, schließlich wird der Mittelfeldspieler als eine der wichtigsten Stützen im Team angesehen.

Während Ethan Nwaneri (19) als Reaktion auf die schwere Verletzung von Giannis Konstantelias (23) vom BVB ausgeliehen wurde, kam Woltemade in Italien unter. Als Gastspieler von Juventus Turin will der DFB-Stürmer seine etwas in Schieflage geratene Karriere wieder ankurbeln.