Bochum: Holtmann verkündet Wechselwunsch

Gerrit Holtmann hat möglicherweise seine letzte Saison im Trikot des VfL Bochum gespielt. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, hat der 28-jährige Außenstürmer seinen Wechselwunsch bei der Sportlichen Leitung des Revierklubs hinterlegt. Vertraglich ist der Linksfuß noch bis 2025 an den Revierklub gebunden.

In der abgelaufenen Saison, die für Bochum nach einem katastrophalen Saisonstart doch noch mit dem Klassenerhalt endete, spielte Holtmann nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich achtmal stand er in der Bundesliga in der Startelf. Zu wenig für den philippinischen Nationalspieler, der offenbar nicht an eine Besserung seiner Situation glaubt.

