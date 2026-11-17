Die Bemühungen der PSV Eindhoven um Kevin De Bruyne nehmen Fahrt auf. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, hat der niederländische Meister ein Eröffnungsangebot über zwei Millionen Euro bei der SSC Neapel eingereicht. Die Italiener fordern eine höhere Ablöse.

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Eindhoven spricht schon länger mit De Bruyne über einen Winter-Transfer. Der 35-jährige Spielmacher kann sich den Wechsel gut vorstellen, da er gerne mit seiner Familie im belgischen Limburg leben würde. In Neapel pendelt De Bruyne zwischen Startelf und Ersatzbank. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.