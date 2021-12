Fener trennt sich von Trainer Pereira

Vítor Pereira ist nicht länger Trainer von Fenerbahce. Wie der Süper Lig-Klub mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 53-jährigen Portugiesen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Wer die Nachfolge antritt, ist zur Stunde noch nicht bekannt.

Pereira hatte erst im Sommer in Istanbul übernommen. Zuletzt blieben die Türken in drei Pflichtspielen in Serie sieglos, liegen in der Liga nur auf Platz fünf und schieden aus der Europa League aus.