Pulisic setzt seine Unterschrift

Beim AC Mailand wird Vollzug vermeldet. Christian Pulisic (28) hat seinen Vertrag bei den Rossoneri verlängert. Somit ist der US-Amerikaner fortan bis 2031 an den italienischen Erstligisten gebunden. Die Unterschrift des Leistungsträgers kündigte sich bereits in den vergangenen Wochen an.

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Captain America’s Rossonero mission continues ✍️ https://t.co/kpWdRPqGKj — AC Milan (@acmilan) October 30, 2026

Seit 2023 trägt der 90-fache Nationalspieler das rot-schwarz gestreifte Trikot. In 142 Pflichtspielen erzielte er 44 Tore und lieferte 28 Assists. Künftig wird Pulisic diese Zahlen für den Traditionsklub nach oben schrauben.