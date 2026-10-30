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Offiziell Serie A

Pulisic setzt seine Unterschrift

von Dominik Schneider - Quelle: acmilan.com
Christian Pulisic mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Beim AC Mailand wird Vollzug vermeldet. Christian Pulisic (28) hat seinen Vertrag bei den Rossoneri verlängert. Somit ist der US-Amerikaner fortan bis 2031 an den italienischen Erstligisten gebunden. Die Unterschrift des Leistungsträgers kündigte sich bereits in den vergangenen Wochen an.

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Seit 2023 trägt der 90-fache Nationalspieler das rot-schwarz gestreifte Trikot. In 142 Pflichtspielen erzielte er 44 Tore und lieferte 28 Assists. Künftig wird Pulisic diese Zahlen für den Traditionsklub nach oben schrauben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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