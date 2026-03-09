Bestätigt: Bayern & BVB wegen Ben Farhat vor Ort

Fünf Tore und zwei Vorlagten in elf Spielen: Louey Ben Farhat ist mit seinen 19 Jahren eine der Entdeckungen der laufenden Zweitliga-Saison. Logisch, dass der Angreifer des Karlsruher SC Interessenten anlockt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Timon Pauls bestätigt gegenüber der Lokalzeitung ‚Badische Neueste Nachrichten‘, dass beim 3:3 gegen Dynamo Dresden am gestrigen Sonntag Scouts vom FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon, OGC Nizza, Como 1907 und Atalanta Bergamo vor Ort waren – wegen Ben Farhat, wie das Karlsruher Blatt einordnet.

Weiter heißt es, dass der KSC sich im Sommer eine Ablöse über zehn bis zwölf Millionen Euro für Ben Farhat vorstellt. Das wäre Vereinsrekordeinnahme. Der angehende tunesische Nationalspieler steht noch bis 2029 unter Vertrag.