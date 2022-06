Rolfes: „Wollen Diaby so lange wie möglich behalten“

Simon Rolfes lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass Moussa Diaby bei Bayer Leverkusen bleiben soll. Vom ‚Daily Express‘ gefragt, ob der Werkself Angebote für den 22-jährigen Franzosen vorliegen, bekräftigt der Sportchef: „Nein, nein. Sicherlich wollen wir Moussa so lange wie möglich behalten. Ich weiß, dass viele Scouts bei unseren Spielen auf der Tribüne gesessen haben, weil wir viele interessante, spannende junge Spieler mit großem Potenzial haben.“

Diaby wird vor allem mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht. Manchester United, der FC Arsenal, Newcastle United aber auch die AS Rom sollen den Offensivstar auf dem Zettel haben. Interesse hat zudem Topstürmer Patrik Schick (26) geweckt, Rolfes versichert aber auch hier: „Wir haben keine Angebote für ihn und das ist im Moment auch gar nicht unser Ziel. Wir möchten ihn gerne behalten und mit ihm nächstes Jahr in der Champions League spielen.“