Issa Diop (29) wechselt innerhalb der Premier League. Ipswich Town verkündet, dass der marokkanische WM-Verteidiger einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat. Nach FT-Informationen fließen zehn Millionen Euro Ablöse vom Aufsteiger an den FC Fulham.

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He's in. 🧱



💪 Issa Diop is a Blue. pic.twitter.com/Rvn0X45Uus — Ipswich Town (@IpswichTown) July 22, 2026

FT hatte den Transfer zu Wochenbeginn exklusiv verkündet, nun ist er offiziell. Diop kommt mit der Erfahrung aus 173 Spielen in Englands höchster Spielklasse nach Ipswich. Zudem überzeugte er zuletzt bei der WM – kurz vor dem Turnier entschied sich der 1,94-Meter-Hüne für einen Verbandswechsel hin zu Marokko. Mit den Atlaslöwen erreichte er das Viertelfinale, dort war gegen Diops Geburtsland Frankreich (0:2) Endstation.