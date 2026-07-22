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WM-Star Diop wechselt für zehn Millionen

von Lukas Hörster
1 min.
Issa Diop bei der WM 2026 @Maxppp

Issa Diop (29) wechselt innerhalb der Premier League. Ipswich Town verkündet, dass der marokkanische WM-Verteidiger einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat. Nach FT-Informationen fließen zehn Millionen Euro Ablöse vom Aufsteiger an den FC Fulham.

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FT hatte den Transfer zu Wochenbeginn exklusiv verkündet, nun ist er offiziell. Diop kommt mit der Erfahrung aus 173 Spielen in Englands höchster Spielklasse nach Ipswich. Zudem überzeugte er zuletzt bei der WM – kurz vor dem Turnier entschied sich der 1,94-Meter-Hüne für einen Verbandswechsel hin zu Marokko. Mit den Atlaslöwen erreichte er das Viertelfinale, dort war gegen Diops Geburtsland Frankreich (0:2) Endstation.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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