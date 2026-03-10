Dauerlösung für Omlin in Sicht

Momentan gehört Jonas Omlin zum Kader von Bayer Leverkusen. Der 32-jährige Torhüter wechselte im Januar auf Leihbasis von Borussia Mönchengladbach zum Bundesliga-Konkurrenten. In Leverkusen reagierte man mit der Verpflichtung des Schweizers auf die Verletzung von Mark Flekken (32). Zum Einsatz kam Omlin bisher aber noch nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer könnte sich die Möglichkeit für eine Dauerlösung bieten. Der ‚Blick‘ berichtet, dass der FC Basel intensiv daran arbeitet, den Keeper zurück an seine alte Wirkungsstätte zu holen. Von 2018 bis 2020 stand Omlin bei den Bebbi zwischen den Pfosten und empfahl sich für den Transfer nach Gladbach. Die Fohlen zahlten neun Millionen Euro Ablöse für den vierfachen Nationalspieler.

Hitz-Nachfolger gesucht

In Basel wird Omlin als Nachfolger von Marwin Hitz (38) gehandelt und soll auf der Liste der potenziellen Kandidaten ganz oben stehen. Gespräche zwischen den Baslern und dem Schlussmann haben dem Bericht zufolge schon stattgefunden. Bei den Fohlen steht Omlin noch bis 2027 unter Vertrag. Da er in der Torhüter-Hierarchie durchgereicht wurde, wäre man bei der Borussia froh, den Schlussmann von der Gehaltsliste streichen zu dürfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der Schweizer Tageszeitung soll der Omlin-Deal sogar schon in den kommenden Wochen vermeldet werden. Grund dafür sei, dass Sportchef Daniel Stucki in der Kritik steht und mit positiven Meldungen dem Negativtrend entgegenwirken will. In welchem Bereich die für den Transfer notwendige Ablösesumme liegen wird, lässt der ‚Blick‘ offen.