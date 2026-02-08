Drohender Ablösepoker: RB will Reitz-Klausel nicht ziehen

Rocco Reitz soll bei RB Leipzig Xaver Schlager (28) ersetzen, mit der Höhe der Ausstiegsklausel sind die Sachsen aber offenbar nicht einverstanden. Im Gegensatz zur ‚Bild‘, die die Klausel auf 20 Millionen Euro taxiert, verordnet ‚Sky‘ den Passus deutlich höher auf bis zu 28 Millionen Euro. Diese Summe sei den Sachsen zu hoch, folglich soll die Klausel nicht gezogen beziehungsweise die Ablöse in Verhandlungen mit Borussia Mönchengladbach gedrückt werden.

Die direkten Verhandlungen mit dem 23-jährigen Mittelfeldspieler sollen laut ‚Bild‘ bereits weit fortgeschritten sein. Die Boulevardzeitung ging sogar davon aus, dass „jetzt alles ganz schnell gehen“ könnte. Zähe Ablöseverhandlungen mit der Borussia könnten dem aber im Wege stehen. Am Niederrhein ist Reitz noch bis 2028 vertraglich gebunden.