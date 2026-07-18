Neue Bundesliga-Spur bei Dinkci

Eren Dinkci träumte zuletzt öffentlich von einer Rückkehr zu Herzensklub Werder Bremen. Die Grün-Weißen haben ihr Eigengewächs auf dem Zettel, doch so lange Justin Njinmah (25) nicht verkauft wird, besteht kein Bedarf auf der offensiven Außenbahn. Laut der ‚DeichStube‘ war dessen Wechsel zu Hull City „schon so gut wie in trockenen Tüchern“, platzte aber überraschend.

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Dinkci, der beim SC Freiburg keine guten Karten hat, war zuletzt erneut an den 1. FC Heidenheim verliehen. Dort spielte der 24-Jährige eine gute Rolle, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern. Jetzt sucht er eine neue Bundesliga-Adresse.

Laut ‚Transfermarkt.de‘ führt eine Spur zu Union Berlin, das auf Rechtsaußen eine Kaderlücke vorweist. Es habe bereits einen ersten losen Austausch mit Dinkci gegeben. Ob das auch Werder hellhörig macht?