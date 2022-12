Deal eigentlich fix: Stuttgarts Zwickmühle mit Milosevic

Am heutigen Montag startet der VfB Stuttgart mit seinen Vorbereitungen auf die restliche Saison. Das Duo um den neuen Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und den neuen alten Trainer Bruno Labbadia ist personell gleich gefordert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ex-Sportdirektor Sven Mislintat hatte sich vor seinem Aus in Canstatt mit Talent Jovan Milosevic auf einen Transfer zum Tabellen-16. verständigt. Der Wechsel des 17-jährigen Sturmtanks befindet laut dem ‚kicker‘ nun allerdings in der Schwebe. Brisant: Aufgrund der vermeintlichen Wechseleinigung erhält der 1,92 Meter große Rechtsfuß bei seinem Klub Vojvodina keine Spielpraxis mehr.

Lese-Tipp

Beyaz zurück in Stuttgart

Dem Fachmagazin zufolge fordert der serbische Erstligist im Winter 600.000 Euro für Milosevic. Im kommenden Sommer läuft der Kontrakt des serbischen U18-Nationalspielers bei seinem Jugendklub aus, dann wäre allerdings eine Ausbildungsentschädigung fällig. Die Stuttgarter befinden sich also in einer Zwickmühle.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gute Scorer im Jugendbereich

In 25 Spielen für die Jugendmannschaften von Vojvodina kommt Milosevic auf 26 Torbeteiligungen (23 Treffer, drei Vorlagen). Auch in den U-Mannschaften von Serbien läuft es für den Mittelstürmer gut. Hier stehen für den hochgewachsenen Angreifer in 15 Partien elf Treffer zu Buche.