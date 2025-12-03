Interessent springt ab: Steigen die BVB-Chancen bei Schlotterbeck?

Wie lange Nico Schlotterbeck noch das Trikot von Borussia Dortmund tragen wird, steht in den Sternen. Der Abwehrchef ziert sich bislang, seinen 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Ein Verbleib über den kommenden Sommer hinaus ist schon alleine deshalb alles andere als in Stein gemeißelt. Der 26-Jährige soll mit einem Wechsel nach England oder zum FC Bayern liebäugeln.

Die Chancen im Poker für den BVB scheinen derzeit aber zumindest nicht geringer zu werden. Ein gehandelter Interessent hat seine Bemühungen offenbar erstmal auf Eis gelegt. Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ nimmt der FC Liverpool vorerst Abstand von einem Angebot für Schlotterbeck. Bei den Reds sei zuletzt sowohl über einen Transfer bereits im Winter als auch im Sommer diskutiert worden. Der Linksfuß habe beim zuletzt kriselnden amtierenden Meister aber „nicht oberste Priorität“.

Auch die Bayern raus?

Auch die Entwicklungen dieser Tage bei den Bayern könnten entscheidende Auswirkungen auf den Poker haben. Es zeichnet sich mehr und mehr ab, dass der deutsche Rekordmeister Innenverteidiger Dayot Upamecano (27) von einer Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags überzeugen kann. Beide Seiten befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen, eine Einigung ist in Sichtweite. Gelingt diese, würden die Münchner bei Schlotterbeck wohl nicht All-In gehen.

Zur Causa Schlotterbeck äußerte sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ zuversichtlich: „Ich weiß, dass Nico sich eine Menge intensiver Gedanken darüber macht, dass er sehr stark an diesem Klub hängt, dass ihm dieser Klub sehr wichtig ist. Deswegen bin ich weiterhin optimistisch.“