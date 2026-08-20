Der FC Liverpool bekundet konkretes Interesse an Yankuba Minteh (22), ist mit einem Angebot bei Brighton & Hove Albion aber abgeblitzt. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ haben die Seagulls eine Offerte der Reds in Höhe von umgerechnet rund 58 Millionen Euro ausgeschlagen. Minteh, der wegen einer Operation an seinem rechten Fuß noch einige Wochen ausfallen wird, soll offen für den Wechsel sein.

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Der Flügelflitzer war im Sommer 2024 für 35 Millionen Euro von Newcastle United nach Brighton gekommen, seitdem gelangen dem gambischen Nationalspieler zehn Tore und neun Assists in 73 Einsätzen. Liverpools Prioritäten für die offensiven Außenbahnen sind weiterhin Bradley Barcola (23) und Ibrahim Mbaye (18). Für das Duo von Paris St. Germain steht eine kumulierte Ablöse im Bereich der 200-Millionen-Marke im Raum.