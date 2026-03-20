Schalke-Zukunft: Karius lässt aufhorchen

Wie lange bleibt Loris Karius dem FC Schalke 04 noch erhalten? Gegenüber der ‚WAZ‘ verrät der Zweitliga-Keeper: „Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, die über den Sommer hinausgehen. Grundsätzlich muss man natürlich immer sprechen: Was wollen die Schalker? Was will ich?“ Karius habe „keine Gedanken, den Verein zu verlassen“, betont aber, dass der Fußball schnelllebig sei.

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Vor etwas mehr als einem Jahr hatten die Knappen den früheren deutschen U-Nationaltorwart aus der Vereinslosigkeit geholt. Im Ruhrpott mauserte sich der 32-Jährige zu einem der besten Keeper in Liga zwei, in dieser Saison soll der Aufstieg in die Bundesliga gelingen. Mit Blick auf das Top-Spiel am morgigen Samstag (20:30 Uhr) gegen Darmstadt 98 sagt Karius, der bei S04 bis 2027 unter Vertrag steht: „Ich glaube an die Mannschaft. Wir fahren da hin und wollen gewinnen.“