Guirassy-Verletzung: BVB gibt erstes Update

Für Serhou Guirassy war die gestrige Champions League-Partie gegen Betis Sevilla (2:1) schon in der ersten Halbzeit gelaufen. Der Goalgetter von Borussia Dortmund verletzte sich früh und musste nach 34 Minuten ausgewechselt werden. Droht dem 30-Jährigen ein längerer Ausfall?

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Im Anschluss an die Begegnung meldete sich Niko Kovac zum Stand der Dinge. „Ich habe kurz mit ihm gesprochen“, gab der Cheftrainer zu Protokoll, „er hat seinen Oberschenkel gespürt. Hoffentlich ist nichts kaputt. Wir müssen mal schauen, was da ist, ob das mehr ist als eine Zerrung, was ich eigentlich nicht glaube.“ Sportdirektor Ole Book ergänzte: „Es ist eine muskuläre Verletzung. Er ist aber noch so rund gelaufen, dass ich die Hoffnung habe, dass es nichts Großes ist.“

Guirassy startete mit dem BVB stark in die neue Saison, steht bereits bei acht Treffern und zwei Vorlagen aus 14 Pflichtspielen. Ein Ausfall des Stürmers ist für die Schwarz-Gelben nur schwierig zu kompensieren.

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Weitere Untersuchungen sollen am heutigen Donnerstag Aufschluss über den Schweregrad der Verletzung geben. Ob Guirassy am Samstag (15:30 Uhr) gegen die SV Elversberg zur Verfügung steht, wird sich also zeitnah herausstellen.