Liverpool verkündet Núñez-Deal

Der FC Liverpool hat Darwin Núñez verpflichtet. Das bestätigt nun auch der Premier League-Klub am heutigen Dienstagabend offiziell. Einzig die Erteilung einer Arbeitserlaubnis stehe noch aus. Dies ist jedoch nur noch Formsache. Zur Vertragslänge machen die Reds keine Angaben, dem Vernehmen nach unterschreibt der 22-jährige Stürmer aber bis 2028.

Bereits am gestrigen Montag hatte Benfica Lissabon erklärt, dass man sich mit Liverpool auf einen Núñez-Transfer geeinigt hat. Nach offiziellen Angaben der Portugiesen zahlt Liverpool eine Ablöse von 75 Millionen Euro, die erfolgsabhängig auf 100 Millionen steigen kann.

2020 war Núñez für rund 40 Millionen Euro von UD Almería nach Benfica gewechselt. Dort traf er in 84 Pflichtspielen 47 Mal und bereite 16 weitere Tore direkt vor.

We are delighted to announce the signing of @Darwinn99 from Benfica, subject to the successful granting of a work permit and international clearance 😍#DarwinDay