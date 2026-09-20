Holt der FC Bayern noch einen Díaz-Ersatz?

An seine starke Debütsaison für den FC Bayern kann Luis Díaz (29) aktuell nicht anknüpfen. Dass der Flügelflitzer ein wenig überspielt wirkt, ist kein Wunder, schließlich bestritt er in der vergangenen Spielzeit 66 Pflichtspiele für den FCB (51) und die kolumbianische Nationalmannschaft (15).

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Die kommende Länderspielpause lässt der Rechtsfuß zu Schonungszwecken sausen. Nach dem 7:0-Kantersieg über Union Berlin erläuterte Max Eberl: „Es sind jetzt einfach nach der WM in Südamerika nicht wirklich zwingende Spiele und das tut den Spielern auch einfach mal gut. Er wird, glaube ich, erstmal ein bisschen Urlaub machen und dann wird er wieder peu à peu einsteigen.“

Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, ob dem Münchner Kader nach dem Abgang von Arijon Ibrahimovic (20/FC Augsburg) noch ein waschechter Díaz-Ersatz gut zu Gesicht stehen würde. Im Aufgebot von Cheftrainer Vincent Kompany finden sich zwar einige Profis wieder, die auch auf Linksaußen agieren können, eigentlich aber auf anderen Positionen zu Hause sind.

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Sollte der FC Bayern im Winter noch einen Díaz-Ersatz holen? Ja, wäre vor allem für den Endspurt wichtig Nein, es gibt genug Alternativen, die Díaz entlasten können Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auf die Frage, ob der Rekordmeister deshalb im Winter auf dem Transfermarkt aktiv wird, antwortete Eberl: „Von wo hat heute Isi (Saibari, Anm. d. Red) ein Tor geschossen? Von welcher Position hat er getroffen?“ Klingt nach aktuellem Stand der Dinge nicht so, dass man sich an der Säbener Straße im Winter aktiv auf die Suche nach einem Díaz-Backup machen wird.