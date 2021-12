Flick: Hummels hat „im Moment nicht dieses Niveau“

Hansi Flick sieht Mats Hummels von Borussia Dortmund im Kampf um einen Platz in der Nationalmannschaft im Hintertreffen gegenüber der Konkurrenz. Bei ‚RTL‘ erklärte der Bundestrainer am Donnerstagabend: „Er hat im Moment nicht dieses Niveau, diese Qualität gerade in seinem Spiel.“ Trotzdem sei Flick bewusst, dass Hummels „eine Qualität hat“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den 32-Jährigen sei die Tür für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 keinesfalls geschlossen. „Wir halten für alle, die enorme Qualität haben, die uns weiterbringen, die Tür offen“, so Flick. Dazu zählt der Trainer der deutschen Nationalmannschaft auch den zuletzt häufiger in die Kritik geratenen Hummels.